Инж. д-р Веселин Чипев: Отношенията ни с Молдова имат много добра перспектива

Негово Превъзходителство посланикът на Република Молдова в България – Емил Жакота, съпругата му, екипът му и почетният консул на Молдова в България инж. д-р Веселин Чипев посрещнаха вчера (24 септември) няколкостотин гости – дипломати, депутати, представители на бизнеса – в хотел „Маринела“. Поводът – 34 години от провъзгласяването на независимостта на Молдова и 33 години от установяване на дипломатически отношения с България. След празничната еуфория разговаряме с инж. д-р Веселин Чипев.

Инж. д-р Веселин Чипев, в качеството си на почетен консул на Молдова в Пловдив, Вие за поредна година подпомагате отбелязването на празника й – честването на независимостта й и установяването на дипломатически отношения с България. Този път вероятно е било по-различно, защото от февруари 2025 г. Молдова има нов посланик – Негово Превъзходителство Емил Жакота. Лесно ли се сработихте с него?

– Да, комуникацията с него върви идеално. При подготовката на събитието обменяхме идеи, взаимно се допълвахме. И смятам, че и занапред взаимодействието ни на ниво осигуряване на безпроблемното развиване на дипломатическите ни отношения с Молдова ще има много добра

перспектива.

Какви са по-специално Вашите ангажименти в Пловдив?

– Като председател и учредител на Българо-Молдовска Търговско-Промишлена Камара ежегодно вземам участие в Международен панаир Пловдив с цел промотиране на молдовската култура, туризъм и вината, с които са известни по целия свят, както и организирам други събития свързани с популяризирането на Молдова като културен център.

В Пловдив организираме координацията с другите градове, със София, основно. Разпределяме възложените задачи между Пловдив и София от Негово Превъзходителство посланика Емил Жакота, за да изпълним в срок поставените задачи.

Например в сферата на културата – нашата цел е да покажем изкуствата, традициите на Молдова не само в Пловдив, но и в София. Между молдовската и българската култури има много общи неща. Вероятно видяхте изложените в залата носии – имаше манекен, облечен с традиционна женска молдовска носия. Искаме българите да обогатят познанията си за Молдова.

Вие ли сте подбрали тези носии?

Те са подбрани специално от екипа на посланика на Молдова. Чрез сходствата между двете култури, молдовската се доближава до българите и така ние по-лесно ги възприемаме.

Организирате ли специални инициативи за бесарабските българи в Молдова?

– За тях в момента разработваме с Негово Превъзходителство Емил Жакота и съпругата му – г-жа Любомира Жакота – изложба, която ще бъде открита на 5 ноември. На нея ще бъдат показани рисунки на бесарабски българчета от различни училища в Молдова, които рисуват, вдъхновени от различн творби на български автори, включително и по романите на Иван Вазов.

На 28 септември предстоят избори в Молдова. Вие призовавате ли вашите приятели от Молдова, които живеят в България, да гласуват?

– Не. Нека всеки да гласува, както го чувства – както смята, че ще е най-добре за него. Въпросът е избирателите да си дадат сметка, че това са ключови избори и че те трябва да мислят в дългосрочен план и мащабно – да е добре не само за Молдова, но и за цяла Европа.

В каква посока развивате дипломатическите отношения – отделяте ли по-специално внимание на икономическите или пък на културните връзки?

– Не, всички са еднакво важни за нас. В настоящата трудна обстановка, както и посланик Емил Жакота акцентира в речта си, ние включително сме отворени за всякаква помощ за украинските граждани, които бягат от войната.

Как съдействате на представителите на българския бизнес, които желаят да развиват икономически отношения с Молдова?

– Всеки, който има интерес, може да се обърне към мен за съдействие – почетното консулство на Молдова в Пловдив е лесно достъпно в интернет и отговарям своевременно. Към мен могат да се обръщат и молдовски граждани, които искат да се реализират в България.