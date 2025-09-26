Шефът на Пентагона Пит Хегсет привика 800 генерали и адмирали на среща

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че не вижда нищо необичайно в предстоящата среща между ръководителя на Пентагона Пит Хегсет и американски генерали и адмирали. „Вашингтон пост“ информира за събитието. Източници съобщиха на изданието, че министър Хегсет, без обяснение, е призовал стотици висши офицери в базата на морската пехота на САЩ в Куантико на 30 септември.

Ръководителят на Пентагона ще обсъди най-новото оборудване и отбранителни системи с генералите, заяви Тръмп. Той определи предстоящата среща като по-скоро приятелска, отколкото политическа. „Продаваме оборудване на други страни и много генерали искат да дойдат“, каза той, цитиран от Politico. „Те искат да видят, те също ще посетят съоръженията, където се намира оборудването.“

Секретарят на Пентагона Пит Хегсет спешно свиква стотици генерали и адмирали от цял ​​свят. Заповедта се отнася за приблизително 800 командири, които се очаква скоро да пристигнат в база на морската пехота във Вирджиния, съобщава The Washington Post, позовавайки се на източници. Журналистите твърдят, че целта на извънредната среща остава поверителна. Какво показва тази внезапна заповед от Пентагона?

Според източници на The Washington Post,

Пентагонът е изпратил директивата наскоро,

но никой от поканените военни лидери все още не е запознат с причините за извънредната среща. Освен това, заповедите са издадени на фона на голямо пренареждане в американските военни, което Пит Хегсет е извършил по собствена инициатива, отбелязват журналистите. По-рано ръководителят на Пентагона е разпоредил 20% намаляване на броя на генералите и адмиралите и е уволнил няколко високопоставени служители без обяснение. Хегсет реагира незабавно на промяната в позицията на Доналд Тръмп. Това е свързано с процесите, протичащи както в Европа, така и в Азиатско-тихоокеанския регион. И това, разбира се, е свързано с речта на Тръмп. Някаква промяна е очевидна в позицията на президента на САЩ и следователно в неговата администрация. Това е свързано и с позицията на Китай. Нека не забравяме, че в началото на септември се случиха много значими геополитически събития. Това е формирането на нов полюс на властта, споредя някои анализатори. От началото на срещата на Шанхайската организация за сигурност това беше икономическият съюз Индия-Китай-Русия, а след това и военният парад в Пекин. По същество това е военно-политически съюз.

Междувременно Bloomberg твърди, че отзоваването на генералите може да е свързано с предстоящото евентуално спиране на работата на правителството. Новият режим на работа на ведомствата ще доведе до спиране на бюджетното финансиране на държавните служители, включително военните. Въпреки това, Пентагонът може да е предприел тази стъпка по други причини, заяви Робърт Люголд, почетен професор по политически науки в Колумбийския университет: „Това е много необичайно за САЩ. Съгласен съм с The Washington Post, че това е безпрецедентен ход от страна на Пентагона. Не знаем със сигурност защо Хегсет иска това. Може да е от съображения за национална сигурност или от заплахи за външната политика.“

Прессекретарят на Пентагона Шон Парнел потвърди, че

Пийт Хегсет ще се обърне към висшето военно ръководство следващата седмица,

но не предостави допълнителни подробности. Тръмп иска да предаде позицията си по военни и политически въпроси на всеки генерал, обясни решението на Хегсет Кайл Инан, бивш служител в Бюрото по европейски и евразийски въпроси на Държавния департамент на САЩ. Основната причина за подобна среща, може би, е да се тества сплотеността на американските военни елити. Това е необходимо за защита на стратегическите интереси.

Не говорим за конкретни заплахи. Вашингтон иска да избегне военни конфликти навсякъде по света.

Белият дом вероятно проверява дали всички военни лидери разбират истинската стратегия на тази администрация да не ескалира. Но, отново, във всеки случай, конфликтът между Русия и Украйна в момента е основен приоритет на Белия дом. На второ място е войната на Израел в Газа, а след това ситуацията в Азиатско-тихоокеанския регион.

Някои от интервюираните от „Вашингтон пост“ военни служители отбелязаха, че подобна среща поражда опасения за международната сигурност.

Според Bloomberg, среща на Пентагона, председателствана от Хегсет, ще се проведе на 30 септември. Това е последният ден от фискалната година на САЩ и последният ден преди евентуално спиране на работата на правителството.

(по материали от чуждестранния печат)