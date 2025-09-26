Ще се въведат дигитални карти за градския транспорт в София

Освен реформата в паркирането, се предвижда и въвеждане на дигитални карти за градския транспорт в София. Общинският съветник Симеон Ставрев съобщи пред БНР за новостите, които Центъра за градска мобилност подготвя – билетите и картите за градския транспорт ще могат да се използват директно от дигиталните портфейли на телефоните. Дори при изтощена батерия валидирането ще е възможно, а системата ще напомня за подновяване на картите. Услугата е технически готова и предстои промяна в наредба, за да заработи официално. Освен това данните на ЦГМ вече са отворени за гражданите в реално време чрез международния стандарт GTFS.

Столичният кмет Васил Терзиев и общински съветници от ПП–ДБ вече внесоха доклад с предложения за промени в правилата за паркиране, базирани на най-мащабното допитване досега – анкета с участието на 22 230 столичани. Според резултатите най-големият проблем е недостигът на паркоместа, а 80% от гражданите настояват за ограничаване на служебните абонаменти. Почти половината подкрепят разширяване на платените зони в „Банишора“, южните квартали до бул. „Тодор Каблешков“, както и в „Редута“, „Гео Милев“, „Изгрев“ и „Изток“.

„В синя и зелена зона над половината хора казват, че им отнема повече от 10 минути да намерят паркомясто. Хората са готови да плащат повече, ако това им гарантира свободни места“, обясни Ставрев. По думите му, ако докладът бъде приет, приходите от паркиране могат да нараснат от 42 на 104 млн. лева, като 60% от тях ще отиват в бюджета на Столичната община за инвестиции в инфраструктура и паркинги.