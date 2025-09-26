РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Тръмп атакува с нови мита от 100% маркови или патентовани фармацевтични продукти

Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обяви нов кръг от митнически ставки, включително 100-процентно обмитяване на маркови или патентовани фармацевтични продукти, считано от 1 октомври. Няма да се прилагат мита върху вноса на фармацевтични продукти, ако компаниите са започнали строителството на производствен завод на американска земя или ако такъв обект е в процес на изграждане, обяви стопанинът на Белия дом в социалните медии на 25 септември.

„От 1 октомври 2025 г. ще наложим 100% мито върху всеки марков или патентован фармацевтичен продукт, освен ако дадена компания СТРОИ свой завод за производство на фармацевтични продукти в Америка“, написа Тръмп. „Следователно няма да има мито върху тези фармацевтични продукти, ако строителството е започнало.“

Това съобщение на американския президент беше едно от няколкото за нови налози на вноса в страната, които ще влязат в сила следващата сряда. Другите са за вносните тежкотоварни камиониу които ще бъдат обложени с 25-процентна ставка, кухненските шкафове и тоалетките за баня – с 50%, и вносът на тапицирани мебели – с 30 процента.

Взети заедно, тези действия представляват бързо разширяване на митническия режим на Тръмп, който той започна да въвежда малко след встъпването си в длъжност. Това се случва във време, когато президентът е разширил изпълнителните си правомощия както никой от съвременните си предшественици – точно когато направи публично достояние митата, под силния му натиск, бившият директор на ФБР Джеймс Коми – дългогодишен политически враг на американския лидер – беше обвинен в лъжесвидетелстване.

Поредният драстичен митнически ходъ ще разлюлее световната фармацевтична и автомобилна индустрия и ще повиши напрежението с американските търговски партньори.

Вашингтон започна разследване за националната сигурност, което можеше да доведе до обмитяване на фармацевтични продукти по-рано тази година, но не е ясно дали налозите, които ще бъдат приложени от 1 октомври, са част резултат от тази проверка.

Тръмп разлюля световните пазари през април, след като обяви високи „реципрочни“ мита за почти всеки търговски партньор, преди да ги отложи и да ги приложи отново с малко по-ниски ставки месеци по-късно. Фармацевтичните стоки са освободени от плащането на тези реципрочни налози, което означава, че много лекарства ще бъдат обмитявани с високи ставки за първи път след по-малко от седмица.

Обявените на 25 септември мита не се отнасят за генерични лекарства, което означава, че те ще могат да бъдат внасяни в Съединените щати без ограничения.

Тръмп определи вносните такси върху камиони и шкафове за баня като въпрос на националната сигурност. „Нашите шофьори на камиони трябва да бъдат финансово здрави и силни по много причини, но преди всичко за целите на националната сигурност!“, написа той в социалните мрежи. И обвини „други външни страни“ в мащабно „НАВОДНЯВАНЕ“ с шкафове и мебели на страната му, допълвайки, че производствените процеси в Америка трябва да бъдат защитени.

