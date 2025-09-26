РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Трети ден парламентът не заработи заради липса на кворум

Трети пореден ден депутатите не могат да започнат работа по същество заради липса на кворум. В 9.00 ч. в залата се регистрираха само 111 депутати от общо 240, като председателят на парламента Наталия Киселова така и не откри заседанието, а обяви, че следващото ще се проведе идната сряда.

Кворумът изисква присъствието на поне 121 народни представители. Управляващите разполагат с повече от нужното число. Вчера обаче се разбра, че доста от техните депутати са в чужбина с парламентарни делегации. Така внезапно кворумът остана на милостта на опозицията, която отказва да се регистрира с аргумента, че осигуряването на кворума е задължение на мнозинството.

Така тази седмица народните представители изобщо не заседаваха.

Преди минути лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов увери в парламентарните кулоари, че днес пътуващите депутати се връщат обратно в България.

