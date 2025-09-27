Страните от Г-4 призовават за бърза реформа на Съвета за сигурност на ООН

Страните от Г-4 (Бразилия, Германия, Индия и Япония, всички стремящи се към постоянни места в Съвета за сигурност на ООН) призоваха за бърза реформа на Съвета за сигурност на ООН. Тази позиция се съдържа в съвместно изявление, прието от тези страни в Ню Йорк и разпространено от Министерството на външните работи на Индия.

„Министрите от Г-4 подчертаха, че предвид нарастващата нестабилност на международния ред и неспособността на ООН, като център на мултилатерализма, да изпълнява своята роля, е наложително Съветът за сигурност да се реформира възможно най-скоро, така че той наистина да отразява съвременните геополитически реалности, като по този начин се повиши неговата представителност, легитимност, ефективност и ефикасност“, се казва в изявлението.

Министрите от Г-4 подчертаха, че разширяването на Съвета за сигурност на ООН, както в категорията на постоянните, така и в категорията на непостоянните членове, е от решаващо значение за неговата реформа. „Министрите от Г-4 се съгласиха относно необходимостта от засилване на ролята и участието на развиващите се страни, както и на страните, които допринасят значително за международния мир и сигурност“, заявиха те.

„Всеобхватната реформа на Съвета за сигурност е в общ интерес.

Министрите потвърдиха готовността и способността на страните от Г-4, които споделят общи политически ценности, включително зачитане на върховенството на закона, пълно спазване на целите и принципите на Устава на ООН и ангажимент за мултилатерализма, да поемат основна отговорност в Съвета за сигурност за поддържането на международния мир и сигурност. Министрите от Г-4 също така потвърдиха взаимната си подкрепа за кандидатурите си за нови постоянни членове на реформирания Съвет за сигурност“, се отбелязва в изявлението.

Съветът за сигурност на ООН (United Nations Security Council, UNSC) е постоянно действащ орган

на Организацията на обединените нации. Неговите правомощия включват създаването на мироопазващи операции, налагането на международни санкции, както и разрешаването на военни действия чрез резолюции на Съвета за сигурност. Това е единственият орган на ООН с правомощията да приема обвързващи решения към държавите членки. Съветът за сигурност е сред шестте главни органа на ООН. Провежда първото си заседание на 17 януари 1946 година.

Съветът за сигурност на ООН се състои от 15 страни членки, като 5 от тях са постоянни.

Това са Русия (бившия СССР), САЩ, Франция, Обединеното Кралство и Китай. Тези постоянни страни членки могат да наложат вето върху всяка отделна резолюция на Съвета за сигурност, включително тези във връзка с приемането на нови страни членки или кандидатури за генерален секретар. Съветът за сигурност има също 10 непостоянни страни членки, избирани за двугодишен мандат на регионална основа.