РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Общността от свободни хора е алтернативата за развитие на България

Правителството ще се крепи, докато Пеевски реши – ще инициираме вот на недоверие през септември, каза Божанов

Общността от свободни хора, която заедно представляваме, е алтернативата за развитието на България. Това каза Божидар Божанов, съпредседател на „Да, България“, част от „Демократична България“, в приветствието си към делегатите на Общото събрание на „Продължаваме промяната“.

„Тази общност е много по-широка от гласовете, които сме получили на последните избори. Тя е алтернативата на задкулисното управление с мутренски подходи, което виждаме напоследък“, отбеляза той.

Тази коалиция може и трябва да убеди хората, че е алтернатива,

категоричен е съпредседателят на „Да, България“. Трябва с действия да убедим хората, че ние сме алтернативата, защото тази алтернатива е нужна като отговор на политическата криза, която не си е тръгнала, но се връща с все по-голяма сила, именно заради нелегитимното упражняване на власт напоследък, посочи Божанов. 

Съпредседателят на „Да, България“, отбеля още, че с „Продължаваме промяната“ са имали различия по определени теми и закони, но важна е общата цел, която ги държи заедно. Можем да бъдем силни в това многообразие, но трябва да убедим хората, че е така.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Одобрявате ли, че България ще стане част от "европейската стена" срещу дронове?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени