Устойчиви остават световните стокови пазари

Седмицата демонстрира устойчивостта на световните стокови пазари въпреки текущите геополитически напрежения, като ключови за динамиката остават времето и силното предлагане. Това отбелязват експертите на „Софийска стокова борса“.

В САЩ фючърсите на пшеница на CBOT (декември 2025 г.) затвориха на 5.27 долар/бушел с месечен ръст от 4.98 процента. Пазарът бе подкрепен от силното международно търсене и износ, като седмичните продажби достигнаха 539 800 тона. Докладът WASDE на USDA запази оценката за производството на пшеница в САЩ за 2025/2026 г. на 1.9 милиарда бушела, но увеличи износа с 25 милиона бушела до 900 милиона.

Фючърсите на пшеница на Euronext (декември 2025 г.) паднаха до 191.75 евро/тон (-1.1%).

Основните причини са по-силното евро, което ограничава конкурентоспособността и спад на руските котировки. Европейската комисия повиши прогнозата си за производство на мека пшеница до 132.6 млн. тона – най-високото за десетилетие.

Руската пшеница FOB се търгува на 228 долара/тон (12.5% протеин), с ръст от 3 долара/тон спрямо предната седмица поради износ за Иран и ограничени доставки.

Украинската пшеница остана стабилна на 225 долара/тон FOB за септемврийска доставка; износът за сезона (до 24 септември) е 5.98 млн. тона.

При царевицата се наблюдава динамика след доклада WASDE на USDA – декемврийските фючърси достигнаха 4.26 долара/бушел (+11.17% месечно). USDA повиши прогнозата за реколта със 72 млн. бушела до рекордните 16.8 млрд. бушела, увеличи и износа със 100 млн. бушела до 2.97 милиарда.

В Европа фючърсите за царевицата се търгуват на цени около 186 евро/тон.

Украинската царевица FOB остана стабилна на 215 – 216 долара/тон за ноември-декември.

Глобално фючърсните цени на слънчогледово олио се движат около 1342 долара/тон (-0.64% месечно). Увеличените доставки и конкуренцията от по-евтини масла оказват натиск върху цените. Руското масло FOB падна с 5-10 долара/тон до 1130-1135 долара/тон. В Украйна цената остана около 1190 долара/тон CIF Мерсин. В България цените за дребно достигнаха петмесечен връх – 4 лв./литър (+25% на годишна база) след суша и рекордно горещи вълни, но се очаква реколтата да бъде рекордна поради последните валежи в определени региони.

Петрол сорт Брент затвори при 69.55 долара/барел (+3.12% месечно), а WTI при 65.13 долара/барел (+1.52% месечно). Причините за ръста са удари по руски инфраструктури, ограничен руски износ и дипломатически натиск. ОПЕК+ увеличи производството на петрол с 547 000 барела/ден през септември 2025 година.

Търговията на „Софийска стокова борса“ в подкръг „Зърно“ остана спокойна.

Тази седмица продължава предлагането на голямо количество хлебна пшеница от стари реколти на 450 лв./т, (230.08 евро/т), а купувачите отговарят с начална цена от 270 лв./т (138.05 евро/т). Имаше също и търсене на фуражна пшеница насипно на начална цена от 340 лв./т (173.84 евро/т).

В подкръг „Хранителни стоки” цените на основните стоки са стабилни при непроменено ниво на началните цени. Има множество оферти за продажба на семена и ядки като белен слънчоглед, тиквено семе и орехова ядка, на цени вариращи от 2500 (1278.23 евро/т) до 6800 лв./т (3476.78 евро/т).

В подкръг „Индустриални стоки” сделки имаше в съответствие с наближаващия студен сезон за дърва за огрев в диапазон 150-183.70 лв./т (76.69-93.92 евро/т). При енергоносителите се изкупиха природен газ, компресиран, на 1203.62 лв./хил.н.куб. м (615.40 евро/хил.н.куб. м) и газьол за ПКЦ на 1982 лв./хил. л (1013.38 евро/хил. л).