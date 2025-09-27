„Продължаваме промяната“ избира ръководство и пише нов устав

„Продължаваме промяната“ се събра на Общо събрание за избор на нови ръководни органи на партията. То се състои в „Интер Експо Център“, като форумът бе свикан още през юни, дни след оставката на съпредседателя на формацията Кирил Петков.

На Общото събрание делегатите трябва да изберат председател и членове на Изпълнителния съвет, Националния съвет, Контролния съвет и Етичната комисия на партията. Ще бъдат гласувани и промени в устава, както и нова политическа платформа на формацията.

В края на юни Кирил Петков се оттегли като съпредседател на „Продължаваме промяната“ заради скандал с твърдения за натиск върху районни кметове в София относно обществени поръчки. Малко по-рано той беше подал оставка и като депутат. След над седемчасово заседание Националният съвет на партията реши Асен Василев временно да я оглави сам до отчетно-изборното Общо събрание, насрочено за 27–28 септември.

Приветствия към делегатите ще отправят Свеня Хан – председател на Алианса на либералите и демократите за Европа (АЛДЕ), Валери Айе – председател на либералната група „Обнови Европа“ в Европейския парламент, председателят на Демократи за силна България (ДСБ) Атанас Атанасов и съпредседателят на „Да, България“ Божидар Божанов, се посочва в прессъобщението.