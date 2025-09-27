Сирийски съд издаде заповед за арест на бившия президент Башар Асад

Разследващ съдия в Дамаск обяви, че е издадена заповед за арест за бившия президент Башар Асад. Той е обвинен в предумишлено убийство, мъчения, довели до смърт, и лишаване от свобода. Заповедта е свързана с вълненията в Дараа през 2011 г., събщи държавната информационна агенция SANA.

Заповедта е издадена въз основа на иск, заведен от роднини на жертви на събитията в Дараа през 2011 година срещу бившия президент.

През март 2011 г., на фона на Арабската пролет, започнаха антиправителствени протести, първо в Дамаск и в град Дараа,

близо до йорданската граница, с искане за реформи от правителството и оставка на Асад. Именно в Дараа ситуацията ескалира до степен, че започнаха сблъсъци между сирийската армия и въоръжените опозиционни сили. Мащабните антиправителствени протести срещу Башар Асад ескалираха в гражданска война. Вълнението продължи до януари 2013 година. Според оценки на ООН няколко хиляди души загубиха живота си в сблъсъци с военните. Международната общност осъди тези събития и призова Асад да се оттегли.

В края на ноември 2024 г. опозиционни въоръжени групировки започнаха мащабна офанзива

срещу позициите на сирийската армия. До 8 декември те влязоха в Дамаск, принуждавайки Асад да подаде оставка като президент и да избяга от страната.

През декември 2024 г. на власт в Сирия дойде ново правителство, ръководено от групировката Хаят Тахрир аш-Шам. На 29 януари 2025 г. ал-Шараа се обяви за изпълняващ длъжността президент за преходен период, който той оцени на четири до пет години.

Башар Асад избяга от страната и получи политическо убежище „по хуманитарни причини“ в Русия.

Парламентарните избори в Сирия са насрочени за 5 октомври.