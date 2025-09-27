РЕГИСТРИРАЙ СЕ
България е на финал на Световното първенство по волейбол след 3:1 срещу Чехия

България на финал 2025

Националният отбор на България по волейбол спечели първата полуфинална среща в Пасай Сити, Филипините пред 8000 зрители. Националите ни се справиха с Чехия с 3:1 (25:20, 23:25, 25:21, 25:22). Очаквано съперник на българите на финала е Италия.

Световният шампион Италия ще защитава титлата си, след като победи Полша с 3:0 (25:21, 25:22, 25:23) в полуфинала на Мондиала във Филипините. Това бе повторение на последния финал на Световното първенство от преди три години, спечелен от Италия с 3:1 в Катовице, както и финалът на Лигата на нациите от тази година, в който победител бе тимът на Полша с убедителното 3:0 в китайския град Нинбо. 

Стартовият състав на България срещу Чехия беше: Симеон Николов, Аспарух Аспарухов, Алекс Грозданов, Илия Петков, Александър Николов, Мартин Атанасов и либеро Дамян Колев.

Александър Николов бе най-резултатен с 31 точки (27 от атака, 1 блокада, 3 аса). Капитанът Алекс Грозданов добави 12 точки (7 от атака, 4 блокади, 1 ас). Аспарух Аспарухов завърши с 10, а Симеон Николов с 9.

България надделя над съперника във всички елементи,

реализирайки 12 точкови блокади и 8 директни точки от сервис.

За мъжкия ни национален отбор предстои втори финал в цялата ни волейболна история. За първи път България играе за световната титла на домашния Мондиал в София през 1970 година, когато отстъпваме на ГДР с 2:3 гейма.

55 години по-късно най-успешният ни отборен спорт продължава да добавя славни страници към своята история!

Големият финал е утре – 28 септември, от 13:30 ч. българско време!

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

