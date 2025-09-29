Jaguar Land Rover получава правителствена подкрепа от 2 млрд. долара след кибератака

Великобритания ще подкрепи Jaguar Land Rover с гаранция на заем в размер на 1.5 милиарда паунда (2 милиарда долара), за да подпомогне веригата ѝ за доставки след спирането на производството на компанията за луксозни автомобили вследствие на кибератака.

Производствената пауза на Jaguar Land Rover продължава почти месец, а кабинетът в Лондон проучваше възможности за подкрепа на компанията и нейната продоволствена верига. Някои малки доставчици заявиха, че имат максимум една седмица преди да свършат парите им.

Производителят на автомобили, собственост на индийската Tata Motors, разполага с три фабрики, които произвеждат общо около 1 000 автомобила на ден и осигуряват много работни места в района около Бирмингам и северния град Ливърпул. Проучване, проведено в петък (26 септември), показа, че някои фирми намаляват работното време на служителите или прибягват до съкращения.

Министърът на търговията и бизнеса Питър Кайл заяви, че кибератаката е „не само нападение срещу емблематична британска марка, но и срещу нашия лидер в автомобилния сектор.“ „Тази гаранция за заем ще помогне за подкрепа на веригата за доставки и ще защити квалифицираните работни места“, добави той.

Министерството за търговия и бизнес уточни, че заемът ще бъде финансиран от частни инвеститори и гарантиран от британската агенция за експортно кредитиране UK Export Finance. Очакванията са той да подпомогне с 1.5 милиарда паунда веригата за доставки на автомобилния гигант.