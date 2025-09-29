В образователния закон ще има разпоредба за езикова интеграция на децата, които не знаят добре български

“В проекта на Закона за предучилищното и училищното образование, сме предложили т. нар. езикова интеграция и едно дете, което не знае български език, ще започне само и единствено с неговото изучаване, а няма да бъде допускано да учи и всички останали предмети”, заяви пред журналисти в Разград образователният министър Красимир Вълчев, цитиран от БТА.

Той обясни, че освен темата с владеенето на българския език, са били обсъждани и всички теми, които се намират на дневен ред – работата по механизма за обхват на децата и учениците, образователните резултати, транспорта и други. Във връзка с ниските резултати по български език и литература на учениците от Разград, Вълчев обясни, че основният проблем е владеенето на езика и това влияе и на останалите предмети.

Трябва от детската градина целта да е попадане в българска езикова среда, обясни образователният министър като допълни, че по проект “Силен старт” се оказва подкрепа и се тестват децата, за да се види колко добре владеят българския език.

Основният контрол ще се осъществява от Регионалното управление на образованието (РУО), което ще тества децата в детските градини и в училищата за нивото на владеене на българския език. Красимир Вълчев е призовал и кметовете, и областния управител на Разград да помагат в това отношение, за да може децата да подобрят резултатите си по български език.

В рамките на посещението си Вълчев се срещна с екипа на РУО-Разград. Предстои той да посети Основното училище „Васил Левски“, Спортния център „Лудогорец“, Профилираната природо-математическа гимназия „Академик Никола Обрешков“ и Националната професионална техническа гимназия „Шандор Петьофи“.