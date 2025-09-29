Мобилно приложение ще показва разписанията и ще продава билети за градския транспорт в София

Общинският съветник от групата на “Продължаваме промяната – Демократична България” Симеон Ставрев разкри, че работи за създаването на ново мобилно приложение за градския транспорт в София. Такова вече съществува в редица западноевропейски столици, както и в няколко български градове.

“С мобилното приложение ще можете да си купите билети и карти, да проверите след колко време идва градският транспорт на спирката, както и какво е разписанието. Ще е възможно дори закупуването на билети за зоопарка или БДЖ. Това ще предложим на Столичния общински съвет заедно със зам.-кмета по дигитализация на София”, написа Ставрев във „Фейсбук“ профила си.

Представителят на „Да, България“ съобщи още, че новото мобилно приложение за градския транспорт ще включва функции като зареждане на превозни документи в дигитален портфейл, проследяване на превозни средства в реално време и създаване на потребителски профили с любими спирки и маршрути.

Симеон Ставрев уточни, че обществената поръчка за разработка ще бъде обявена от Столична община, а не от ЦГМ. Според направения анализ, при най-консервативен сценарий, разработката ще отнеме между 540 и 700 часа, като максималната стойност е 100 800 лева без ДДС.

Той допълва, че настоящото приложение Sofia Plus служи само за заплащане на паркиране и не може да бъде надграждано, тъй като нито Столична община, нито ЦГМ притежават изходния му код.