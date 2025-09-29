Служителите, поискали подкуп от екипа на Роби Уилямс, са уволнени

Министърът на транспорта Гроздан Караджов заяви пред bTV, че Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ е оказала пълно съдействие на органите на МВР при задържането на двамата инспектори, поискали подкуп от шофьори на камиони с оборудването за концерта на Роби Уилямс в София.

По думите му, двамата служители са работили в системата на агенцията от 2012 година, но срещу тях незабавно е образувано дисциплинарно производство и те вече са уволнени. Министърът подчерта, че случаят се разглежда като сигнал за нуждата от решителни действия срещу корупцията в сектора.

„Оставам ангажиран с каузата да изчистим системата от наследените корупционни практики. И занапред ще работим активно и безпристрастно в тясно сътрудничество с прокуратурата и разследващите органи“, допълни Караджов.