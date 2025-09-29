РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Служителите, поискали подкуп от екипа на Роби Уилямс, са уволнени

Служителите, поискали подкуп от екипа на Роби Уилямс, са уволнени

Министърът на транспорта Гроздан Караджов заяви пред bTV, че Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ е оказала пълно съдействие на органите на МВР при задържането на двамата инспектори, поискали подкуп от шофьори на камиони с оборудването за концерта на Роби Уилямс в София.

Служители на „Автомобилна администрация“ са задържани за поискан подкуп от екипа на Роби Уилямс

По думите му, двамата служители са работили в системата на агенцията от 2012 година, но срещу тях незабавно е образувано дисциплинарно производство и те вече са уволнени. Министърът подчерта, че случаят се разглежда като сигнал за нуждата от решителни действия срещу корупцията в сектора.

„Оставам ангажиран с каузата да изчистим системата от наследените корупционни практики. И занапред ще работим активно и безпристрастно в тясно сътрудничество с прокуратурата и разследващите органи“, допълни Караджов.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Одобрявате ли, че България ще стане част от "европейската стена" срещу дронове?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени