Поемаме отговорността, в Плевен догодина воден режим няма да има, заяви Желязков

Правителството поема отговорността проблема с безводието в Плевен да бъде решен и догодина да няма воден режим.

Това заяви премиерът Росен Желязков, който днес беше в Плевен, където заседава Кризисния щаб за безводието.

Миналата седмица лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов отправи критики към Желязков за действията на правителството по отношение на проблема с безводието в страната, като отбеляза: „Смятам, че изобщо не се реагира адекватно“.

Премиерът Росен Желязков изненадващо дойде на заседанието на Кризисния щаб в Плевен заедно с министрите, чието участие беше предварително обявено – вицепремиерът Атанас Зафиров и министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов.

„Ще се подмени близо 70% от водопреносната мрежа. Усилията, които полагат тук – поставили са си задача до Нова година дневният режим в Плевен да приключи, тоест да имаме в най-лошия случай само през нощта режим. Това е при ситуация, ако ниските количества от довеждащия водопровод „Черни Осъм“ остават в същата ситуация, каквато в момента – тя е драстично ниска, на 70 литра в секунда, което не е било никога“, заяви регионалният министър Иванов.

Всички пари за проекти на Общината се пренасочват за ВиК, обяви Росен Желязков:

„Много е важно да се координираме с местната власт. Не е нормално в Приложение 3 – това са общинските проекти, от 50 милиона само един милион да е бил предвиден за най-големия проблем на Плевен…Ще бъде променено през следващата седмица още.

Догодина не трябва да има режим и това е нашата отговорност – ние тук в момента залагаме авторитета на правителството с това, че този въпрос трябва да бъде решен. Ние в момента отидохме да видим всички бързи мерки, които са взети за оросяване на водоносния хоризонт.

Вода тече на места, където не е текла вода, защото са рехабилитирани канали, защото са разчистени дерета, защото са направени неща, които не са правени“, каза той.

На въпрос на БНР: Какво ще кажете на плевенчани, ако догодина наистина пак имаме режим, защото това не за първи път е обещавано:

„Аз ви казвам, поемаме отговорността за това, в Плевен режим няма да има догодина“, заяви премиерът.