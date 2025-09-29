Премиерът Росен Желязков призова да бъдат намалени водозагубите

Премиерът Росен Желязков, който посети Плевен заради водната криза, подчерта необходимостта от намаляване на водозагубите. По време на визитата си той беше запознат с актуалната ситуация в региона.

Желязков отбеляза, че независимо от доставките и напояването, загубите на вода остават непроменени. Той уточни, че в квартал „Дружба“ например те достигат до 80% от подаденото количество.

Областният управител на Плевен Мартин Мачев допълни, че през следващите дни се очакват валежи от 40 до 60 литра на квадратен метър в по-високите райони около Троян, откъдето ще постъпи допълнително водно количество.

Тази неделя граждани от Плевен отново протестираха в града срещу безводието.