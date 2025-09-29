РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Премиерът Росен Желязков призова да бъдат намалени водозагубите

България спира транзита на руски газ от 2026 години

Премиерът Росен Желязков, който посети Плевен заради водната криза, подчерта необходимостта от намаляване на водозагубите. По време на визитата си той беше запознат с актуалната ситуация в региона.

Желязков отбеляза, че независимо от доставките и напояването, загубите на вода остават непроменени. Той уточни, че в квартал „Дружба“ например те достигат до 80% от подаденото количество.

Областният управител на Плевен Мартин Мачев допълни, че през следващите дни се очакват валежи от 40 до 60 литра на квадратен метър в по-високите райони около Троян, откъдето ще постъпи допълнително водно количество.

Тази неделя граждани от Плевен отново протестираха в града срещу безводието.

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

