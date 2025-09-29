Столичната митница иззе над 10 000 спални комплекта „менте“

Митнически служители от отдел „Митническо разузнаване и разследване“ към софийската митница са задържали общо 10 490 фалшиви спални комплекта на световноизвестни марки, съобщават от Агенция “Митници”.

След направен анализ на риска, инспекторите извършили проверка на стоки, съхранявани в склад в София. Проверяваната стока била е описана като облекла за спане. В присъствието на управителя била свалена митническата пломба на превозното средство, превозващо текстилните изделия.

От товарното помещение били разтоварени 285 колета с облекла за спане, като в 92 от тях са установени спални комплекти със знаци на световно известни търговски марки.

Поради съмнения за нарушаване на правата на интелектуалната собственост съгласно регламента на ЕС, спалните комплекти са задържани, а собствениците на търговските марки са потвърдили, че стоките са щамповани в нарушение на притежаваните от тях авторски права.