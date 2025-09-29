РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Столичната митница иззе над 10 000 спални комплекта „менте“

спални комплекти

Митнически служители от отдел „Митническо разузнаване и разследване“ към софийската митница са задържали общо 10 490 фалшиви спални комплекта на световноизвестни марки, съобщават от Агенция “Митници”.

След направен анализ на риска, инспекторите извършили проверка на стоки, съхранявани в склад в София. Проверяваната стока била е описана като облекла за спане. В присъствието на управителя била свалена митническата пломба на превозното средство, превозващо текстилните изделия.

От товарното помещение били разтоварени 285 колета с облекла за спане, като в 92 от тях са установени спални комплекти със знаци на световно известни търговски марки.

Поради съмнения за нарушаване на правата на интелектуалната собственост съгласно регламента на ЕС, спалните комплекти са задържани, а собствениците на търговските марки са потвърдили, че стоките са щамповани в нарушение на притежаваните от тях авторски права.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Одобрявате ли, че България ще стане част от "европейската стена" срещу дронове?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени