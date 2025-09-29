РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Столичната община започва реконструкция на язовир „Иваняне-2“ за над 740 000 лева

язовир

От днес (29 септември) Столичната община започва реконструкция на язовир “Иваняне-2” на стойност над 743 000 лева, съобщават от общинския пресцентър. Съоръжението, разположено между квартал “Филиповци” (район “Люлин”) и село Иваняне (район „Банкя“), е от голямо значение за безопасността на хората и защитата на градската среда, като срокът за изпълнение е 175 дни.

София няма проблем с водата, но всички виждаме какво се случва в много други места в България – безводие, липса на план и безхаберие. Ние в София нямаме право да чакаме и да се надяваме някой друг да реши проблемите. Длъжни сме да действаме отговорно и проактивно – защото водата е безценен ресурс, а и защото всяка стотинка на хората трябва да се харчи разумно”, написа във “Фейсбук” столичният кмет Васил Терзиев.

От общината отбелязват, че ремонтът е дългосрочна инвестиция в сигурността на гражданите, като моментното състояние на язовира e на “полуразрушен преливник” и “затлачено водохранилище”. Това носи риск от наводнение, уточняват оттам.

Какво включва проектът за реконструкция на язовир “Иваняне-2”?
За да се възстанови функционалността на язовира и да се гарантира неговата безопасност, са предвидени следните дейности:

– Преоткосиране на язовирната стена с изграждане на устойчиви откоси, които ще бъдат затревени за защита от ерозия.

– Изграждане на нов преливник, бързоток и енергогасител, които ще осигурят контролиран и безопасен поток на водата.

– Пълна реконструкция на основния изпускател, за да може да се регулира нивото на водата в язовира.

– Премахване на стария авариен канал.

– Инсталиране на контролно-измервателна система, с която ще се следи състоянието на язовира.

– Предвидено е и използване на висококачествени материали, възстановяване на водоплътността на стената и почистване на отпадъците, като същевременно ще се запазят естествените хабитати в района, уверяват от общината.

Към момента София има ангажимент да поддържа 10 язовира, които се използват предимно за любителски риболов и отдих. Два от тях – в кварталите “Сеславци” и “Кремиковци,” са изведени от експлоатация, което означава, че няма вода в тях, но държавата все още не е потвърдила официално ликвидацията им, съобщават още от пресцентъра.

При останалите 8 язовира се поддържат откосите на язовирните стени, извършват се ремонти и се почистват речните корита.

“Това е нашата визия – София да бъде по-безопасен, по-зелен и по-устойчив град. Град, който мисли за бъдещето си и не прави компромиси нито с качеството, нито с цената, която гражданите плащат”, допълва Терзиев.

Наред с възстановяването на язовира, продължава и мащабното почистване на реките в София, което обхваща и деретата в урбанизираните територии на столицата.

