Джорджа Мелони призова международната хуманитарна флотилия да прекрати мисията си в Газа

Италианският премиер Джорджа Мелони призова международната хуманитарна флотилия, опитваща се да достави помощ в Газа, незабавно да прекрати мисията си, предаде „Ройтерс“.

Призивът й се съдържа в официално изявление, публикувано на сайта на италианското правителство.

Според Мелони подобна мисия би предизвикала конфронтация с Израел и може да наруши настоящия крехък баланс, за който все пак има надежда, че ще доведе до мир въз основа на плана, предложен от президента на САЩ Доналд Тръмп.

„Мнозина биха се радвали да осуетят този план“, подчертава Мелони в изявлението.

Тя изразява опасения, че опитът на хуманитарната флотилия да наруши израелската военноморска блокада би могъл да бъде използван като претекст за нарушаване на баланса.

„Поради тази причина смятам, че флотилията трябва да спре сега мисията си“, добавя министър-председателят на Италия.

Припомняме, че на 29 септември Тръмп представи план за мир в Газа в Белия дом. С него той планира да създаде „Съвет на мира“, който ще управлява територията и чийто председател по всяка вероятност ще бъде самият Тръмп.

Президентът на САЩ обяви, че ще даде три-четири дни на терористичната групировка „Хамас“, в които тя да може да обмисли отговора си на мирния план за Газа.