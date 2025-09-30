РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Джорджа Мелони призова международната хуманитарна флотилия да прекрати мисията си в Газа

Мелони

Италианският премиер Джорджа Мелони призова международната хуманитарна флотилия, опитваща се да достави помощ в Газа, незабавно да прекрати мисията си, предаде „Ройтерс“.

Призивът й се съдържа в официално изявление, публикувано на сайта на италианското правителство.

Според Мелони подобна мисия би предизвикала конфронтация с Израел и може да наруши настоящия крехък баланс, за който все пак има надежда, че ще доведе до мир въз основа на плана, предложен от президента на САЩ Доналд Тръмп.

„Мнозина биха се радвали да осуетят този план“, подчертава Мелони в изявлението.

Тя изразява опасения, че опитът на хуманитарната флотилия да наруши израелската военноморска блокада би могъл да бъде използван като претекст за нарушаване на баланса.

„Поради тази причина смятам, че флотилията трябва да спре сега мисията си“, добавя министър-председателят на Италия.

Припомняме, че на 29 септември Тръмп представи план за мир в Газа в Белия дом. С него той планира да създаде „Съвет на мира“, който ще управлява територията и чийто председател по всяка вероятност ще бъде самият Тръмп.

Президентът на САЩ обяви, че ще даде три-четири дни на терористичната групировка „Хамас“, в които тя да може да обмисли отговора си на мирния план за Газа.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Одобрявате ли, че България ще стане част от "европейската стена" срещу дронове?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени