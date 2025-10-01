Промени в Закона за защита на конкуренцията влизат на първо четене в пленарната зала

Като първа точка в дневния ред на депутатите за днес е първо четене на промени в Закона за защита на конкуренцията. Вносители на предложението са ГЕРБ, БСП и „Има такъв народ“. Целта е да се повиши експертният капацитет и прозрачността в работата на КЗК, ефективността на използваните инструменти и извършените производства, да се подобри взаимодействието ѝ с други секторни регулатори.

Съгласно правилника на Народното събрание всяка първа сряда от месеца парламентарните групи предлагат свои точки в дневния ред, без включването им в него да трябва да бъде гласувано в пленарната зала.

По този ред „Продължаваме промяната – Демократична България“ предлага първо четене на изменения в Закона за управление на отпадъците, а „Възраждане“ – проект на решение за създаване на временна комисия за проверка на всички факти и обстоятелства около строителството и финансирането на хотел „Хаяши“в София.

„БСП – Обединена левица“ предлагат за днес първо гласуване на промени в Закона за кредитиране на студенти и докторанти.

В четвъртък са записани вторите четения на промени в Закона за устройство на територията, в Закона за гражданското въздухоплаване, както и първо гласуване на изменения в Наказателния кодекс с вносител Министерският съвет.

Два законопроекта, предвиждащи промяна в органа, който назначава председателите на Държавна агенция „Разузнаване“ (ДАР) и на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) също са включени в проектопрограмата за утрешния ден. Предлага се ръководителите на двете ведомства да бъдат избирани от Народното събрание по предложение на Министерския съвет. В момента те се назначават с указ на президента.

В проектопрограмата е и първото четене на законопроекти за промени в Наказателно-процесуалния кодекс и в Закона за специалните разузнавателни средства.

В първия петък от месеца според правилника за работа на парламента се провежда блиц контрол, в който участват премиерът и вицепремиерите. Предвиден е и редовният петъчен парламентарен контрол.

Миналата седмица поради липса на кворум парламентът не успя да проведе нито едно редовно пленарно заседание в определените за това дни – сряда, четвъртък и петък.