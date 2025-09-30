Иван Костов и Свилен Спасов представят книгата „Епохата на революциите“ на Фарийд Закария

Премиерът на България в периода 1997 г. – 2001 г. Иван Костов и създателят на поредицата „Власт и отговорност“ Свилен Спасов ще представят ключовата книга на световноизвестния политически коментатор Фарийд Закария „Епохата на революциите“. Събитието ще бъде на 2 октомври от 18.30 часа в литературен клуб „Перото“ в София.

Американският журналист Фарийд Закария е познат на милиони зрители по света като водещ на програма за международни новини по CNN и главен редактор на Foreign Affairs. Книгата му „Епохата на революциите“ е отличена като една от най-добрите нехудожествени творби за 2024 г. според Wall Street Journal и New York Times.

В „Епохата на революциите“ Фарийд Закария показва, че турбулентното настояще може да се осмисли през уроците от изминалите революции.

В първата част на книгата Закария обяснява на читателите произхода и последиците на революциите, като се започве от тази, която превръща Нидерландия в най-богатата държава в света; през кървавото наследство на Френската революция и главозамайващата скорост и мащаб на Индустриалната революция, която отвежда последователно Великобритания и САЩ до глобална доминация.

Във втората част от книгата – „Епохата на революциите“ Закария обръща поглед към настоящето и описва подробно революциите, които разтърсват нашето време. Сред тях той включва ускорената глобализация, дигиталната трансформация, демократичния упадък и последвалия възход на популизма, завръщането на политиката на Великите сили в лицето на Русия и Китай и кризата на идентичността, която според Закария се превръща в бойното поле на политиката на XXI век.

Едно от основните послания на Фарийд Закария е, че ако действаме разумно, либералният международен ред може да бъде възроден, а популизмът – да бъде изпратен в историята.