TotalEnergies продава 50% от слънчевите си проекти в Северна Америка на KKR за 1 млрд. долара

Френската мултинационална енеригйна и петролна компания TotalEnergies се съгласи да продаде 50% от портфейла си със слънчеви проекти в Северна Америка на инвестиционната фирма KKR за около 1 милиард долара. Това е част от стратегията й за възобновяемите източници за отказ от половината вече действащи активи.

Сделката обхваща портфейл с обща инсталирана мощност 1.4 GW, включително шест комунални слънчеви проекта (1.3 GW) и 41 обекта за разпределено производство (140 MW) основно в Съединените щати. TotalEnergies ще получи общо 950 млн. долара при финализиране на продажбата.

Компанията следва стратегия за 12% рентабилност на бизнеса си Integrated Power, като обикновено се отказва от до 50% от възобновяемите активи след постигане на комерсиална експлоатация, за да максимизира стойността и управлява рисковете.

От индустрията предупреждават, че в Съединените щати слънчевите проекти могат да се забавят заради политиките на администрацията на президента Доналд Тръмп. Според SEIA, индустрията рискува да загуби до 44 GW нови мощности до 2030 г. заради текущите политики.