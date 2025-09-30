РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

TotalEnergies продава 50% от слънчевите си проекти в Северна Америка на KKR за 1 млрд. долара

TotalEnergies продава 50% от слънчевите си проекти в Северна Америка на KKR за 1 млрд. долара

Френската мултинационална енеригйна и петролна компания TotalEnergies се съгласи да продаде 50% от портфейла си със слънчеви проекти в Северна Америка на инвестиционната фирма KKR за около 1 милиард долара. Това е част от стратегията й за възобновяемите източници за отказ от половината вече действащи активи.

TotalEnergies продава 50% от слънчевите си проекти в Северна Америка на KKR за 1 млрд. долара

Сделката обхваща портфейл с обща инсталирана мощност 1.4 GW, включително шест комунални слънчеви проекта (1.3 GW) и 41 обекта за разпределено производство (140 MW) основно в Съединените щати. TotalEnergies ще получи общо 950 млн. долара при финализиране на продажбата.

енергията от възобновяеми източници, соларна академия, соларни панели

Компанията следва стратегия за 12% рентабилност на бизнеса си Integrated Power, като обикновено се отказва от до 50% от възобновяемите активи след постигане на комерсиална експлоатация, за да максимизира стойността и управлява рисковете.

TotalEnergies продава 50% от слънчевите си проекти в Северна Америка на KKR за 1 млрд. долара

От индустрията предупреждават, че в Съединените щати слънчевите проекти могат да се забавят заради политиките на администрацията на президента Доналд Тръмп. Според SEIA, индустрията рискува да загуби до 44 GW нови мощности до 2030 г. заради текущите политики.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Одобрявате ли, че България ще стане част от "европейската стена" срещу дронове?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени