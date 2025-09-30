Защо от империята на Илон Мъск има масов отлив на експерти?



Империята на Илон Мъск преживява сътресения, тъй като висши ръководители напускат Tesla, xAI и X, позовавайки се на бърнаут, съкращения и разочарование от променящите се стратегии. Съперничеството със Сам Алтман и взискателният стил на Мъск задълбочават нестабилността.

Компаниите на Илон Мъск са залети от вълна на оставки на висши служители, тъй като стилът му на високо напрежение, променящите се стратегии и политическите битки създават напрежение на върха на империята му. През последната година Tesla е загубила ключови фигури от отдела за продажби в Съединените щати, енергийния сектор, както и главния информационен директор. Висши инженери, ръководители на звеното за роботика и на публични въпроси също са напуснали.

В xAI – двегодишният стартъп за изкуствен интелект, който се сля с X по-рано тази година – текучеството е още по-интензивно. Главният финансов директор и главният юрист напуснаха в рамките на дни един след друг.

Някои ръководители се оттеглиха след дълги периоди в компанията, за да стартират свои проекти или да вземат почивка. Но запознати твърдят, че много напускания се дължат на бърнаут, масови съкращения и разочарование от променящите се приоритети на Мъск.

Служители споделят, че съперничеството на Мъск със Сам Алтман, бившия съосновател на OpenAI, е увеличило напрежението. „Илон има чувство за конкуренция с ChatGPT и прекарва всяка свободна минута в опити да измести Сам от бизнеса,“ каза бивш ръководител. Миналата седмица xAI обвини OpenAI в отвличане на служители и кражба на търговски тайни, което OpenAI определи като „последната глава от продължаващият тормоз на Мъск“.

Tesla, някога най-стабилната част от групата на Мъск, направи отстъпление, след съкращението на 14 000 служители през април 2024 година. Вътрешни източници твърдят, че недоволството се е увеличило след като Мъск отмени планирания евтин електромобил за 25 000 долара и вместо това се съсредоточи върху роботика, изкуствен интелект и самоуправляващи се таксита.

Даниел Хо, ръководител на отменения проект, премина в Google Waymo. Други топ мениджъри, включително Дрю Баглино, Ребека Тинуци и Дейвид Чанг, също напуснаха.

Социалната медийна платформа X на Мъск също беше засегната. Линда Яккарино подаде оставка като главен изпълнителен директор през юли, разочарована от едноличното вземане на решения от Мъск. Скоро след това съоснователят на xAI Игор Бабушкин се оттегли, за да стартира собствен AI проект за безопасност. Ръководителите на връзки с обществеността Дейв Хайнзингер и Джон Стол останаха само няколко месеца, преди да се върнат при предишните си работодатели, а няколко инженери близки до Мъск също напуснаха.

Бивши колеги казват, че стилът на управление на Мъск е ключов фактор за текучеството. „Той е шефът, алфата, и за всеки, който не го третира така, намира начин да го ‘изтрие’“, коментира бивш изпълнителен директор.

Четете още: Tesla заличи всичките си едри загуби за 2025-а след като Мъск купи акции за 1 млрд. долара