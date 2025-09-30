В Ботевград задържаха 31-годишен заради закани за убийство и шофиране без книжка

Районната прокуратура в Ботевград разследва 31-годишния И. Д. за закани за убийство към началника на сектор “Разследване” и за шофиране с превишена скорост, без книжка, съобщават от пресцентъра на прокуратурата.

По-конкретно И.Д. извадил сгъваем нож и го насочил към длъжностното лице, заканвайки се да го убие в сградата на Районното управление на МВР в Ботевград.

В същия ден той и шофирал, без да има правоспособност за това. Освен това щял да предизвика катастрофа, тъй като не спрял на полицейски сигнали.

По искането на градската прокуратура, обвиняемият И. Д. е с мярка за неотклонение „задържане под стража“, а разследването продължава.