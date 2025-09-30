РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

В Ботевград задържаха 31-годишен заради закани за убийство и шофиране без книжка

закани за убийство

Районната прокуратура в Ботевград разследва 31-годишния И. Д. за закани за убийство към началника на сектор “Разследване” и за шофиране с превишена скорост, без книжка, съобщават от пресцентъра на прокуратурата.

По-конкретно И.Д. извадил сгъваем нож и го насочил към длъжностното лице, заканвайки се да го убие в сградата на Районното управление на МВР в Ботевград.

В същия ден той и шофирал, без да има правоспособност за това. Освен това щял да предизвика катастрофа, тъй като не спрял на полицейски сигнали.

По искането на градската прокуратура, обвиняемият И. Д. е с мярка за неотклонение „задържане под стража“, а разследването продължава.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Одобрявате ли, че България ще стане част от "европейската стена" срещу дронове?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени