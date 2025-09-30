„Да, България“ пуска сигнал до прокуратурата във връзка с незаконни антипаркинг колчета пред парламента

„Да, България“ подаде сигнал до Върховна прокуратура във връзка с опит за нерегламентирано поставяне на антипаркинг колчета пред един от входовете на Народното събрание, съобщиха от пресцентъра на партията.

На 20 септември 2025 г. пред служебния вход на парламента откъм площад „Желю Желев“ са извършвани изкопни и строително-монтажни дейности, включително разбиване на част от настилката с жълти павета, с цел поставяне на антипаркинг колчета. Според официално прессъобщение, това е станало без обозначение на строителен обект, без нужните разрешителни и без съгласуване с отговорните институции. Работата е спряна едва, след като случаят е бил огласен публично чрез медии и социални мрежи.

От „Да, България“ подчертават, че намесата е била върху зона с културна стойност – жълтите павета, които са обявени за културна ценност още през 2013 г. и се намират под специален режим на защита според Закона за културното наследство. Като публична държавна собственост, всякакви дейности върху тази настилка изискват предварително съгласуване с Министерството на културата и разрешение по Закона за устройство на територията.

От политическата сила припомнят, че проверка на Столичния инспекторат, възложена кмета Васил Терзиев, е потвърдила липсата на документи и разрешения, като е съставен акт за административно нарушение. Според „Да, България“ наличните данни сочат за евентуално престъпление от общ характер, тъй като са предприети изкопни дейности без надлежно разрешение върху обект, представляващ културна ценност, както и повреждане на настилка – културна ценност, което потенциално може да обоснове признаците от обективна и субективна страна на състава на престъпление по чл. 277а, ал. 1 и чл. 216, ал. 6 от Наказателния кодекс.

С оглед на това от партията настояват да бъде извършена пълна, всеобхватна и обективна проверка, включително да се изискат от Столичната община, Министерството на културата и направление „Архитектура и градоустройство“ всички документи, свързани с извършените дейности с оглед установяване на обективната истина и предприемане на надлежни мерки.

На 20 септември съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев съобщи във „Фейсбук“, че “ударна съботна бригада кърти жълтите павета, за да сложи антипаркинг колчета пред служебния вход на Народното събрание и никой да не може да блокира Пеевски“.