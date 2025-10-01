Главният изпълнителен директор на McLaren е спечелил над 50 млн. щ.д. след победата във „Формула 1“

Благодарение на победата на McLaren в Шампионата на конструкторите във „Формула 1“ за първи път от 1998 г. насам, главният изпълнителен директор Зак Браун е спечелил 37.3 милиона паунда (50.3 милиона долара) миналата година.

Bloomberg съобщи това, позовавайки се на финансовите отчети на британската компания.

През 2023 г. Зак Браун спечели 26.4 милиона паунда,

съобщи агенцията.

Освен това, благодарение на победата, приходите на McLaren Group през миналата година са се увеличили с 23% до 530.3 милиона паунда. Печалбата преди данъци се е утроила до 37.5 милиона паунда.

В началото на септември състезателният отбор на McLaren във „Формула 1“ беше оценен на 4 милиарда долара: стойността му се е увеличила пет пъти за четири години.

McLaren Automotive (преди известен като McLaren Cars) е британски производител на луксозни автомобили, базиран в Технологичния център на McLaren в Уокинг, Англия. Основните продукти на компанията са спортни автомобили, които се произвеждат вътрешно в определени производствени съоръжения. Към март 2025 г. McLaren Automotive е изцяло собственост на CYVN Holdings LLC, собственост на правителството на Абу Даби.

Закари Чалън „Зак“ Браун (роден на 7 ноември 1971 г.) е главен изпълнителен директор на McLaren Racing.

Роден и израснал в Калифорния, той се е състезавал професионално по целия свят в продължение на десет години, преди да се съсредоточи върху бизнеса и търговския свят на моторните спортове.

Браун е съосновател и съсобственик на United Autosports, професионален отбор, състезаващ се в международни състезания със спортни автомобили и различни исторически състезателни събития по целия свят.

Заслугите на Браун са признати от редица индустриални организации и публикации, включително Paddock Magazine F1 Power List и е включен в Залата на славата „Forty Under 40“ на Sports Business Journal три пъти. Браун е обявен за Промо Маркетинг на годината от списание PROMO. А Just Marketing, Inc. (JMI), маркетингова агенция за моторни спортове, основана от Браун през 1995 г., се е появявала пет пъти в годишния списък „Inc 500“ на Inc. Magazine на 500-те най-бързо развиващи се частни компании в Съединените щати.