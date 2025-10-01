ЕС обсъжда репарационни заеми за Украйна с гаранция от замразени руски активи

Официални представители на Европейския съюз призоваха страните членки да подкрепят план за отпускане на заеми за Украйна на стойност до 140 млрд. евро, обезпечени със замразени руски активи. Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и германският канцлер Фридрих Мерц предложиха средствата на Руската централна банка, блокирани в ЕС след инвазията в Украйна, да бъдат използвани като гаранция, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Фон дер Лайен подчерта, че активите няма да бъдат конфискувани, а Украйна ще трябва да върне заемите, ако Русия плати репарации. В ЕС в момента са замразени около 200 млрд. евро руски средства, голяма част от които в базирания в Брюксел депозитар „Юроклиър“.

Върховният представител на ЕС по външната политика Кая Калас защити инициативата като съвместима с международното право. Тя посочи, че отговорността за щетите от войната трябва да бъде поета от Русия, докато някои страни членки изразиха резерви за възможния ефект върху европейските финансови пазари.