Гръцки митнически брокер е хванат с 3 млн. евро в брой при разследване на измама с ДДС

Милиони евро в брой са били конфискувани от офиса на гръцки митнически брокер през лятото в резултат на разследване на измама с ДДС, свързана с китайска организирана престъпна група, разкри главният прокурор на Европейския съюз Лаура Кьовеши. Тя заяви за „Файненшъл таймс“, че отнетите евро са печалби от престъпни усилия за превоз на стоки в Европа в „огромен“ мащаб, без да се плащат необходимите мита и данъци.

През септември Европейската прокуратура (EPPO) повдигна обвинения на двама митнически служители и четирима брокери, заподозрени в участие в схема за внос на стоки от Китай, като например електрически велосипеди, и същевременно са били избягвани митнически плащания и данъци.

По време на акции на пристанището на Пирея през юни, служители на реда са конфискували 2.7 милиона евро в брой в офиса на един митнически брокер, които биха тежали над 25 кг в банкноти от 100 евро, и още 300 000 евро в дома му, каза Кьовеши. Банкнотите са част от общо 4.78 милиона евро, конфискувани в брой, и 5.4 милиона евро, замразени в банкови сметки в Гърция, според EPPO.

Общо 5.8 милиона евро са конфискувани в различни европейски страни. Правоохранителните органи са конфискували и имоти и автомобили, както и повече от 2400 контейнера на стойност около 250 милиона евро.

„Това е най-голямото изземване на контейнери в ЕС до момента“, каза Кьовеши. И допълни, че тя и колегите й са се насfчили „към престъпни мрежи, които организират масов внос на стоки от Китай, укриват мита и извършват мащабни измами с ДДС.“

Европейската прокуратура изчислява, че загубите от схемата, която обхваща 14 европейски държави, включени в момента в разследването, са над 800 милиона евро от мита и ДДС. Което, според Кьовеши, „не може да се случи без корупция“ и е имало „държавни служители, които им помагаха, защото иначе не може да се осъществи тази огромна схема“. Румънката, която стана първият главен европейски прокурор при създаването на Европейската прокуратура през 2019 г., заяви, че „организираната престъпност се разраства и става все по-силна, като ощетява бюджета на ЕС и националните бюджети“.

Измамите с ДДС са се превърнали в „най-привлекателната“ престъпна дейност в ЕС и представляват повече от половината от нанесените щати в случаите, които разследва прокуратурата, каза тя. И добави, че те струват на ЕС приблизително 50 млрд. евро годишно и често вървят ръка за ръка с митническите мошеничества.

Кьовеши съобщи, че китайски престъпни групировки са замесени в повечето от текущите разследвания за измами с ДДС, включително това в Гърция, тъй като те „имат желание да доминират в цялото производство по веригата за доставки … и да плащат минимална сума пари“. Дамата допълва, че „ако не се плащат никакви данъци, тези стоки може да се продават на по-ниска от обичайната цена … и по този начин да бъдат засегнати производителите, които са регистрирани в Европа“.

Румънката коментира, че митническите власти не са видели предупредителни знаци в митническите декларации, въпреки че е имало „огромни червени флагове“. Тя е убедена, че митничарите „не са правили тези проверки, защото понякога са получавали подкуп“.

Трима служители с преки познания за митническите операции в пристанището на Пирея казват, че случаят с измамата е „само върхът на айсберга“, отбелязвайки липсата на автоматизирани системи за сканиране, способни правилно да проверяват входящите пратки. Около 5.1 милиона контейнера пристигат в Пирея всяка година.

„Работим в тясно сътрудничество с европейския прокурор, защото целта ни е обща и тя е да служим на обществения интерес“, каза Джордж Пицилис, управител на Гръцкия независим орган за публични приходи, който контролира митниците в пристанището.

Мажоритарен собственик на самото пристанище е дъщерно дружество на китайската държавна корабна група Cosco. То придоби първите си акции през 2008 г. по време на серия от разпродажби, които международните кредитори настояваха Атина да разреши след международния си спасителен план от 300 милиарда евро.

Cosco заяви, че не може да коментира „текущото разследване“, но добави, че „продължава да отговаря своевременно на исканията на гръцките власти“.