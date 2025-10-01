Спипаха грузинска банда взломаджии в столицата

Грузинска банда взломаджии е спипана след разследване на криминалисти от Пето РПУ и Софийска районна прокуратура. Трима граждани на Грузия са установени, обвинени и задържани във връзка с извършени домови кражби на територията на София, информира днес прокурор Иван Димитров.

До момента са събрани доказателства за пет престъпления, извършени в два района на София, от апартаменти в отсъствието на обитателите им. Кражбите са извършвани както през деня, така и през нощта, в периода от май до септември тази година, обясни прокурор Димитров.

При претърсване в стая в хостел, обитавана от обвиняемите, са намерени и иззети част от инкриминираните вещи – златни и сребърни накити, парични средства в левове и евро, както и технически средства за отключване на касови и секретни брави. Иззети са също ръкавици и шапки, използвани при извършването на престъпленията, отбеляза прокурорът.

Зам.-шефът на Пето РПУ комисар Илия Кузманов изтъкна, че тримата грузинци са сериозни, професионално подготвени престъпници. Те сменяли местоживеенето си ежемесечно, както и районите, в които са действали. Според него кражбите са били извършвани за не повече от пет минути, след предварително наблюдение на адресите.

Стойността на отнетите вещи от вече установените случаи надхвърля 20 000 лева, като сумата може да нарасне след експертизи на иззетите накити. Разследването продължава, като се очаква да бъдат установени и други престъпления, извършени от задържаните.

Прокурор Иван Димитров посочи, че за извършените деяния законът предвижда наказание „лишаване от свобода“ от една до десет години.