Махат незаконни конструкции на автокъща „Капитолия“ от „Борисовата градина“

Капитолия

След години на съдебни процедури, днес имаме окончателно решение в полза на Столичната община за премахването на незаконните чадъри и конструкции в парка “Борисова градина”, където работеше автокъща “Капитолия”, написа в профила си във “Фейсбук” кметът на София Васил Терзиев.

Потвърждението идва от Административен съд София-град, който е отхвърлил жалбите на „Софтрейд 2003“ ООД и ЕТ „Минкин – Албена Минкин“ срещу заповед на главния архитект на Столична община Богдана Панайотова, уточняват от общинския пресцентър.

Делата продължиха близо осем години, след като още през 2017 г. проверка на Общинския строителен контрол установи незаконни обекти в имота.

Въпреки серия обжалвания и временно спиране на изпълнението, съдът окончателно потвърди правото на Столична община да премахне конструкциите, коментират още оттам, като отбелязват, че съгласно Закона за устройство на територията (ЗУТ) решението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване, т. е. ако собствениците не премахнат конструкциите, това ще бъде направено от Общината.

Борисовата градина е символ на София и принадлежи на гражданите. Недопустимо е върху терени на парка да се издигат незаконни постройки…”, пише още Терзиев.

