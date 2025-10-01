Vivacom с отстъпка до 80% на избрани смартфони през октомври

РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Vivacom представя специална селекция от 5G смартфони с отстъпка до 80% през октомври при сключване на 24-месечен договор за Unlimited план.  Фокусът е върху Xiaomi 15T 5G, който се предлага в комплект с фотопринтер Xiaomi Photo Printer 1S. В кампанията влизат още избрани модели с атрактивни условия, включително Samsung Galaxy A17 5G и Motorola G86 5G.


Сред предложенията е смартфонът XIAOMI 15T 5G, който разполага с мощния MediaTek Dimensity 8400-Ultra процесор, 6,83-инчов AMOLED дисплей със 120Hz честота на опресняване и впечатляваща 50 MP основна камера за още по-ясни и стабилни кадри. Батерията с капацитет 5500 mAh осигурява издръжливост през целия ден, а 67W бързозареждаща технология позволява бързо зареждане. В комплекта потребителите получават фотопринтер Xiaomi Photo Printer 1S, който дава бърза и лесна възможност за директен печат на снимки.

Xiaomi 15T Pro 5G е флагман с премиум характеристики и елегантен дизайн, предлаган в комплект с преносим фотопринтер Xiaomi Photo Printer 1S. Смартфонът разполага с 6.83-инчов AMOLED дисплей с грижа за очите, 50 MP основна камера и 12 GB RAM, осигуряващи висока производителност.

Офертата включва и Samsung Galaxy A17 5G – стилен модел със 6,7-инчов дисплей и 50 MP основна камера. Устройството работи с 5000 mAh батерия, която гарантира продължително използване, а мощният осемядрен процесор осигурява бърза и надеждна работа при ежедневни задачи.

Със съвременен дизайн и стабилна производителност, Motorola G86 5G е отличен избор за потребители, които търсят стил и надеждност, осигурена от процесора MediaTek Dimensity 7300. Моделът разполага с 6,67-инчов дисплей и 32 MP основна камера с оптична стабилизация (OIS) за детайлни и ясни кадри при всякаква светлина. Устройството идва в комплект със стъклен протектор за надеждна защита.

Xiaomi Redmi 15C 5G е бюджетно предложение с модерни възможности, което комбинира голям 6.9-инчов дисплей и 50 MP основна камера – оптимален избор за активно ежедневие и плавно заснемане. Моделът се отличава с гладка работа, благодарение на процесора MediaTek Dimensity 6300.

Офертите в рамките на кампанията са валидни до 31 октомври 2025 г. или до изчерпване на количествата в цялата търговска мрежа на Vivacom. Всички модели са налични при подписване на 24-месечен договор с Unlimited план от Vivacom, който осигурява неограничени мегабайти в 5G мрежата с най-голямо покритие в България.[1]

Повече информация за предложенията може да бъде открита на www.vivacom.bg или във всеки магазин на Vivacom в страната.

[1] Победител в категория “5G Coverage Experience” според доклада Mobile Network Experience на Opensignal за България от януари 2025 г.. © 2025 Opensignal Limited. Повече на vivacom.bg.

