Нужно ли е да приемате магнезиеви добавки?

Магнезиевите добавки често се рекламират като решение за дълъг списък от проблеми: безсъние, мигрена, депресия, високо кръвно налягане, мускулни крампи, запек. Един уелнес треньор в TikTok дори заяви, че за да бъдеш „функциониращ член на обществото“, всеки трябва да ги приема.

Идеята, че този жизненоважен минерал може да лекува толкова различни състояния, се основава на твърдението, че много хора страдат от дефицит. Но вярно ли е това? И ще реши ли проблемите ви приемът на магнезий?

Попитахме експерти дали тези твърдения издържат на научна проверка.

Колко често срещан е магнезиевият дефицит?

Повечето хора в САЩ нямат сериозен дефицит на магнезий, казва д-р Едуард Салтцман, доцент в Friedman School of Nutrition Science and Policy към Университета „Тъфтс“. Ако имаха, те биха проявили явни симптоми като гадене, повръщане, изтръпване, гърчове и нарушения в сърдечния ритъм.

Но националните хранителни проучвания показват, че поне половината от хората в САЩ не покриват препоръчителните норми – минимум 310–320 мг магнезий на ден за жени (в зависимост от възрастта) и 400–420 мг за мъже.

Недостатъчният прием може да има по-подмолни и бавно развиващи се последици, казва д-р Салтцман. Например, изследванията откриват връзки между нисък прием на магнезий и заболявания като диабет тип 2, инсулт, сърдечно-съдови болести, костни фрактури, мигрена и лош сън – макар че причинно-следствена връзка не е доказана.

За съжаление няма лесен начин да разберете дали покривате препоръките. Кръвните тестове, например, не дават точна оценка, отбелязва проф. Катрин Л. Тъкър, почетен професор по биомедицински и хранителни науки в UMass Lowell.

Четете още: Основни ползи от патладжана – от фибри до антиоксиданти