LSE отваря нов частен фондов пазар за дребни инвеститори

Лондонската фондова борса (LSE) си партнира със сайта за предприемачи Crowdcube Ltd., за да даде достъп на хиляди дребни инвеститори до утвърдени частни компании с потенциал за бърз растеж на своята борса PISCES. Става въпрос за фирмите, които предпочитат да останат частни за по-дълго време и търсят по-широк капиталов пул за стимулиране на развитието им.

Crowdcube е платформа за групово финансиране на акции, която предоставя достъп на физически лица, имащи възможност да инвестират едва 10 паунда в бързо разрастващи се частни бизнеси в Европа, става ясно от уебсайта ѝ. Тя има над 1.8 милиона потребители в световен мащаб. PISCES, одобрен от Органа за финансов контрол (FCA) на Обединеното кралство през август, е нов тип частен фондов пазар.

„Това партньорство е уникална възможност да се даде възможност на частните фирми и инвеститорите да използват същата инфраструктура и технологии, които са в основата на публичните пазари на Лондонската фондова борса“, отбеляза главният изпълнителен директор на LSE Джулия Хогет в официално изявление.

Ходът съвпада със спада на местните първични публични предлагания, след като много британски фирми се насочиха към набирането на капитал на други места, включително в Ню Йорк. Обемът на борсовите регистрации в Лондон се сви с 69% – до 248 милиона долара от началото на 2025-а – най-ниската стойност за последните 35 години.

Борсата пък достигна още един нежелан етап, когато изпадна от водещите 20 пазара на първоначални публични емисии в света в края на третото тримесечие и беше изпреварена от Мексико и Сингапур. лондонското тържище слезе на 23-то място в класацията на агенция „Блумбърг“, зад Оман.

„Пазарът на частни ценни книжа е наистина иновативна инициатива“, каза Мат Купър, един от двамата изпълнителни директори на Crowdcube. И допълни, че тържището „свързва публичните и частните пазари по-холистично от всичко, което сме виждали в Европа или Съединените щати“.

Частните пазари, които обхващат широк спектър от активи – от акции до кредити, са били предимно опора на институционални и алтернативни инвестиционни гиганти като Apollo Global Management и BlackRock. Въпреки че регулаторите изразиха опасения относно неговата непрозрачност и ниска ликвидност, пазарът, оценяван на 13 трилиона долара, все повече се отваря за лица, които трудно могат да си позволят да държат парите си заключени с години.

