Стари играчи с нови амбиции

Печално известният петрички кредитен милионер Живко Томов – Фашиста с ново бизнес начинание

Нашенското битие все повече потвърждава убеждението, че постепенно от държава се превърнахме се в територия, а днес вече направо сме местопрестъпление. И докато хаосът в държавата вади на показ кирливите ризи на опонентите в политическия водевил, стари и уж изчезнали от обществения хоризонт компрометирани играчи от прехода взеха да се раздвижват и да търсят своето

ново място под слънцето

Факт е, че подобен тип бизнесмени продължават да се вписват удобно във всяка нова ситуация. Очевидно това е възможно в държава, в която изчезналите милиони са просто справка в архивите, а правораздаването е пожелание. А обявяването на фалит пък е общопрактикуван начин да се излезе сух от блатото на натрупаните дългове.

Такъв е случаят с печално известния петрички кредитен милионер Живко Томов-Фашиста.

Преди дни стана ясно, че Томов, който уж беше докарал бизнеса си до пълен фалит, а публичните търгове на имуществото му се превръщаха във фарсове, отново се опитва да се завърне в играта. Чрез фирмата си „Омега Комерс“ , която от години пълни съдебното си досие и уж е в процес по обявяване в несъстоятелност заради натрупани дългове и реална неплатежоспособност.

Сагата с окончателното обявяване на фалита на дружеството все още не е приключила, според последното определение на Окръжен съд – Благоевград от 22 юли тази година. В същото време , едноличното дружество на Томов продължава да действа. Оказва се, че той е подал уведомление в Районната инспекция по околна среда и води (РИОСВ) за инвестиционни намерения в

местността „Тумбите“ край петричкото село Дрангово.

Става дума за промяна на застроителното решение на парцел, предвиден още през 1995 г. за ресторант и хотел.

Според заданието, от терена се отделят зони за парк и за улица с паркинг, като основният парцел за хотелската част остава 6442 квадратни метра. За предвидения парк – 1546 кв.м, а за улица, паркинг и паметник – 1110 кв.м.

Инспекцията по околна среда е приела уведомлението по чл. 2, ал. 3 от наредбата за съвместимост на инвестиционните предложения със защитените зони и е уведомила Томов, че няма нужда от оценка за съвместимост.

На практика това отваря вратата за реализация на поредния му опит за бизнес-начинания. Имотът, в който се намира

недостроен триетажен хотел с басейн,

е добре познат на петричани. Там навремето се намираше и легендарният ресторант „Тумбите“, известен от борческите години на нашенския преход, в който се събираха “новите” бизнесмени, а паркингът се пукаше по шевовете от суперлуксозни лимузини и джипове.

С отлитането на тези „славни“ години на „просперитет“ за сметка на невърнати кредити, фирмата–собственик на имота продължаваше да затъва в дългове. Така в края на 2012 г. теренът с ресторант и недостроен хотел на три етажа с басейн, бе пуснат за продажба от съдия-изпълнител с начална цена от 980 000 лева. Купувач така и не посмя да се появи нито тогава, нито при втория търг, когато цената беше намалена с 200 хил. лева. И така през годините това банково „обезпечение“ си остана непродадено.

За да се възроди от пепелта на годините като следващото бизнес начинание на прославилия се с кредити милионер. Какво ще е бъдещето му, можем само да гадаем.

Кой е Живко Томов– Фашиста.

В годините преди 1989 г. известният петричанин е работил като шеф на капиталното строителство в завода за мебели “Явор” в Петрич, откъдето идва и меракът му след 10 ноември да се захване със строителство.

След 1989 г. регистрира десетки фирми. Построил бетонов център, започнал търговия с цимент с Гърция. След това тръгнали керваните с цистерни гориво, тирове с алкохол и цигари, внос пак от южната съседка. Името му редовно се появяваше в митническите и полицейските сводки за нарушения.

Томов се движеше с гвардия охранители, които попадаха в центъра на стрелби, сбивания, отвличания, рекет и т. нататък. Градските легенди разказваха, че има покровители в съдебната система на най-високо ниво. По време на възхода си успя да купи стопански сгради и терени в покрайнините на Петрич, да построи мебелна фабрика, но и този му бизнес се оказа неуспешен. Направи дори опит да се превъплъти във вестникар и започна да издава собствен местен ежедневник, който залезе много бързо.