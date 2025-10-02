Митничари хванаха недекларирани 100 бона евро на „Капитан Андреево“

Митничари от ГКПП „Капитан Андреево“ попаднаха на 101 800 недекларирани евро при проверка на товарен автомобил, излизащ от страната.

На 28 септември на пункта пристигнала товарна композиция с влекач и полуремарке с турска регистрация. Водачът с турско гражданство декларирал, че превозва стока от Германия през България за Турция. След извършен анализ на риска превозното средство е селектирано за щателна митническа проверка, включително с рентген, при която са забелязани необичайни плътности в полуремаркето. В хода на контролните действия инспекторите открили в предната вътрешна част на полуремаркето черна полиетиленова торба, пълна с еврови банкноти. Установени са 101 800 евро с левова равностойност 199 103,49 лева.

По случая е образувано досъдебно производство от разследващ митнически инспектор, което се провежда под надзора на Районна прокуратура – Хасково.