Международната рейтингова агенция Фич Рейтингс (Fitch Ratings) повиши дългосрочния рейтинг (Long-Term Issuer Default Rating – IDR) на УниКредит Булбанк от ‘BBB+’ на ‘A-‘ със стабилна перспектива. Агенцията също така повиши рейтинга за подкрепа от акционерите на УниКредит Булбанк (SSR) ‘bbb+’ на ‘a-‘.

Повишаването на рейтинга последва наскоро обявеното повишаване на дългосрочния IDR рейтинг на Групата УниКредит до ‘A-‘. Агенцията повиши дългосрочния рейтинг на емитента (IDR) и рейтинга за първостепенни облигации (Senior Preferred) на UniCredit SpA с една степен до „A-“, което е с една степен над рейтинга на Италия. Рейтингът за краткосрочни депозити е повишен до „F1“, докато краткосрочният рейтинг за неизпълнение на задължения от емитенти остава „F2“.

Централна и Източна Европа е стратегически регион за базираната в Италия международна банкова група УниКредит, а стабилното представяне на УниКредит Булбанк се подкрепя от силната й пазарна позиция в България в съответствие с целите на групата, обясняват експертите от Fitch Ratings.

С пълния доклад можете да се запознаете ТУК.