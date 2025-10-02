Десетки хиляди протестираха във Франция срещу бюджетните съкращения

Десетки хиляди французи излязоха на протести в повече от 240 града в страната, откликвайки на призива на големите синдикати за отпор срещу бюджетните съкращения, планирани от правителството, съобщи Ройтерс.

С лозунги за „повече справедливост“ и „край на жертвите за работниците“, демонстрантите настояха за повече инвестиции в обществени услуги, връщане на пенсионната възраст и по-високи данъци за богатите.

Новият премиер Себастиан Льокорню, назначен от президента Еманюел Макрон, се опитва да намери изход от политическата криза, след като предшественикът му Франсоа Байру бе свален заради план за 44 млрд. евро бюджетни съкращения. Льокорню обеща различен подход, но вече даде да се разбере, че връщането на данъка върху богатството не е на дневен ред.

Протестите привлякоха около 85 000 души, по данни на вътрешното министерство – значително по-малко в сравнение със стотиците хиляди, които излязоха на улиците през септември.

Франция се намира под сериозен натиск – бюджетният дефицит за 2024 година достигна 5,8% от БВП, почти двойно над лимита от 3%, определен от Европейския съюз.