ЕЦБ избра португалската Feedzai за защита на бъдещото цифрово евро

Европейската централна банка направи голяма крачка към бъдещото цифрово евро, като избра португалската компания за изкуствен интелект Feedzai да разработи системи за откриване на измами. Това е ключова част от проекта, който трябва да гарантира сигурността на дигиталната валута и да я направи надеждна алтернатива на традиционните пари.

Feedzai обработва плащания за 8 трилиона долара годишно за банки и финтех компании по целия свят. В партньорство с PwC тя ще изгради AI модел за оценка на риска, който ще следи за подозрителни трансакции в цифрово евро – например при обмен между електронни портфейли. Целта е доставчиците на платежни услуги да могат бързо и сигурно да решават дали да одобрят дадена операция.

Четиригодишният договор е на стойност 79,1 млн. евро, с възможност да достигне 237,3 млн. евро. Успоредно с това ЕЦБ подписа и други договори, включително с френската Capgemini и германската Giesecke+Devrient, които ще разработват и офлайн решения за цифровото евро – така че хората да могат да плащат и без интернет връзка, подобно на разплащане в брой.

Очаква се цифровото евро да влезе в употреба през 2029 година, след одобрение от законодателите. То ще бъде парична форма, гарантирана от централната банка на ЕС, толкова сигурна колкото и наличните пари, но адаптирана към дигиталната ера. Основните му цели са да намали зависимостта от американски компании като Visa и Mastercard, да предложи алтернатива на доларови стейбълкойни и да подсигури финансова автономност и приобщаване в Европа.

ЕЦБ обещава високо ниво на защита на личните данни чрез криптиране и псевдонимизация, както и офлайн разплащания за малки суми. Това може да бъде най-голямата парична реформа в Европа след въвеждането на еврото през 1999 година.