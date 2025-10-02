Сирия ще проведе парламентарни избори за пръв път след падането на режима на Асад

В неделя Сирия ще проведе парламентарни избори за първи път след свалянето от власт на дългогодишния авторитарен лидер Башар Асад, който бе отстранен в резултат на офанзива на бунтовниците през декември.

В продължение на половин век управлението на династията Асад организираше редовни избори, в които формално всички сирийци можеха да гласуват. На практика обаче партията Баас винаги доминираше парламента, а вота се смяташе за фиктивен. Според анализатори единствената „истинска“ конкуренция в тези избори бе вътрешната надпревара в самата партия Баас при изготвянето на листите.

Настоящите избори също няма да бъдат напълно демократични, смята АП. По-голямата част от местата в Народното събрание ще бъдат определени чрез електорни колегии във всеки окръг, докато една трета от депутатите ще бъдат директно назначени от временния президент Ахмад ал-Шараа. Въпреки че не представляват всеобщ вот, резултатите ще се възприемат като индикатор за това доколко преходните власти са сериозни по отношение на приобщаването на жени и малцинства.

Как функционира системата

Народното събрание разполага с 210 места, от които 140 ще бъдат избрани, а 70 – назначени. За избираемите места ще гласуват около 7 000 членове на електорални колегии в 60 окръга, като броят на мандатите по окръзи се определя от населението.

Заради напрежения изборите в провинция Суейда, населена предимно с друзи, както и в районите под контрола на кюрдските сили в североизточна Сирия, са отложени за неопределено време. Това означава, че около 6000 членове на електорални колегии в 50 окръга ще гласуват за приблизително 120 места.

След падането на Асад временните власти разпуснаха всички партии, свързани с режима, и все още няма механизъм за регистрация на нови. Така че всички кандидати се явяват като независими.

Липсата на участие на друзи от Суейда и на кюрди от североизточните райони поставя въпроса за представителството на общности извън сунитското арабско мнозинство.