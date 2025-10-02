Dom Pérignon представя лимитирана серия бутилки шампанско, украсени с цветя

РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Известната марка ретро шампанско Dom Pérignon представя две лимитирани издания на своите престижни бутилки blanc и rosé cuvée, украсени с мотив „усмихнати цветя“ от японския артист Такеши Мураками.

Специалните издания са върху бутилките Dom Pérignon Vintage 2015 и Dom Pérignon Rosé Vintage 2010 и се представят днес като част от „ново креативно начало“ за бранда. През май тази година инициативата беше стартирана с подкрепата на седем видни личности:

  • Зоуи Кравиц – актриса, режисьор, писател и продуцент,
  • Клеър Смит – готвач с три звезди Мишлен,
  • Тилда Суинтън – артист,
  • Александър Екман – танцьор и хореограф,
  • Андерсън Паак – артист, продуцент и режисьор,
  • Иги Поп – музикант, певец, актьор и радио водещ,
  • Такеши Мураками.
От 2005 г. Dom Pérignon си сътрудничи с редица влиятелни личности като Анди Уорхол, Жан-Мишел Баския, Карл Лагерфелд, Джеф Кунс, Дейвид Линч и Лени Кравиц.

Декорираните бутилки и подаръчни кутии към тях ще се продават от този месец във Великобритания чрез Selfridges на цена 230 паунда за Dom Pérignon Vintage 2015 и 410 паунда за Rosé Vintage 2010.

