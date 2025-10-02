Universal Music и Warner Music са близко до споразумение с компании за AI

Водещите световни звукозаписни компании Universal Music и Warner Music са близо до подписване на знакови споразумения за лицензиране на песни с фирми за изкуствен интелект (ИИ), съобщи Financial Times, позовавайки се на източници.

Според изданието, музикалните компании, „опитвайки се да установят условия за плащане за музика от технологични компании“, биха могли да постигнат споразумение през следващите няколко седмици. Universal Music и Warner Music разглеждат тези преговори като необходима стъпка за справяне с проблемите, свързани с изкуствения интелект, и за избягване на грешките на „ерата на интернет“, която доведе бизнеса им до ръба на изчезване в началото на хилядолетието, се посочва в статията.

Разговорите, според източници,

се фокусират върху това как компаниите лицензират песните си за генерирани от ИИ записи.

Те търсят структура на плащане, подобна на използваната за стрийминг, където възпроизвеждането на песен задейства микроплащане. За да изчислят плащанията, звукозаписните гиганти искат компаниите с изкуствен интелект да разработят технология за атрибуция, подобна на системата за идентифициране на съдържанието на YouTube, която идентифицира кога се използва музиката им.

Генерираните от ИИ записи все повече навлизат в стрийминг услугите.

Френският стриймър Deezer обяви през септември, че близо една трета от песните, качени на платформата му, са генерирани от изкуствен интелект. Миналата седмица Spotify обяви, че е премахнал 75 милиона „спам“ песни, създадени от изкуствен интелект през последната година.