„Останете живи заради близките си“: Разследват заплаха за убийство срещу сестрата на Благомир Коцев

Полицията във Варна разследва сигнал за заплаха, насочена към Биляна Коцева – сестра на кмета на града Благомир Коцев.

Заплашително послание с текст „Останете живи заради близките си“ е било открито върху кутии с пури, оставени в семейния ресторант на Коцеви. Предполага се, че те са били занесени от малолетно момче, което в момента се издирва от полицията. По случая е образувано досъдебно производство за закана за убийство.

Междувременно Благомир Коцев остава в ареста, след като беше задържан от Антикорупционната комисия на 8 юли. Той е с повдигнато обвинение за участие в организирана престъпна група, свързана с искане на подкупи при обществени поръчки.

