Алексис Ципрас подаде оставка като депутат от СИРИЗА

Бившият гръцки министър-председател Алексис Ципрас подаде оставка като депутат от лявата партия СИРИЗА. Решението му засилва спекулациите, че той ще формира нова политическа партия, пише в. „Политико“.

„Подавам оставка като член на парламента от СИРИЗА, но не се оттеглям от политическия активизъм“, заяви Ципрас. „Не мога и не желая официално да участвам в парламент, който, лишен от своята демократична същност, не е в състояние да изпълни конституционната си роля и исканията на своите граждани“.

Той определи решението си като „ход на съвестта“, преминавайки от институционалния комфорт на парламента към „несигурността на (директния) социален ангажимент“.

Тези изказвания се разглеждат като първа стъпка към създаването на нова партия, която щe се стреми да оглави гръцкото център-ляво и ляво пространство.

Мястото на Ципрас в парламента би трябвало да бъде заето от следващия кандидат в листата на СИРИЗА – Теодорос Дрицас. Дрицас обаче премина в партията „Нова левица“, съставена от отцепници от СИРИЗА, така че ако той заеме депутатското място, бившата управляваща партия ще изгуби още един депутат.

Ципрас стана лидер на СИРИЗА преди 17 години, когато беше на 34 години и успя да изведе партията от 4,6% подкрепа през 2009 г. до 36,3% през 2015-та. Бе и министър-председател на Гърция (2015-2019) по време на най-бурните години на финансовата криза в страната.

През лятото на 2023 г. подаде оставка от ръководството на партията след тежкото ѝ поражение на националните избори от управляващата дясноцентристка партия „Нова демокрация“. Оттогава СИРИЗА е изправена пред екзистенциална криза, довела до много разцепления и загуби статута си на основна опозиционна партия в Гърция.