Турция планира да постигне нулеви нетни емисии до 2053 година

Турция възнамерява да постигне нулеви нетни емисии до 2053 г., обяви Ахмет Берат Чонгар, заместник-министър на енергетиката на републиката, на Евразийския форум Kazenergy в Астана.

Той заяви, че развитието на възобновяемите енергийни източници ще бъде основата на националната стратегия за декарбонизация. В момента делът на производството на енергия от възобновяеми източници в Турция представлява 61% от общия енергиен микс, а капацитетът на инсталациите за възобновяема енергия е приблизително 73 GW. Това нарежда страната на 11-то място в света по този показател.

До 2035 г. Анкара планира да увеличи капацитета си за производство на енергия от възобновяеми източници до 120 GW,

подчерта Чонгар.

Плановете от 2024 до 2030 г. предвиждат Турция да инвестира над 20 милиарда долара в подобрения на енергийната ефективност и намаляване на емисиите с близо 20 милиона тона. Тези мерки ще бъдат част от всеобхватен план за преход към устойчива енергия и намаляване на зависимостта от изкопаеми горива.

Преди това властите на страната отбелязаха плановете си да инвестират приблизително 1 трилион долара в развитие на възобновяемата енергия през следващите десет години. Това е необходимо, за да се осигури дългосрочен енергиен баланс и да се постигнат климатичните цели до средата на века.