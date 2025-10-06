Васил Димитров е сред депортираните участници в „Глоубъл Сумуд“

Израел депортира в Гърция и Словакия 171 души от хуманитарната флотилия „Глоубъл Сумуд“, които бяха задържани при опит миналата седмица да пробият блокадата на Ивицата Газа.

Българинът Васил Димитров, който беше част от флотилията, е сред депортираните, става ясно от съобщението на израелското външно министерство.

По информация на БНР Димитров е в добро здравословно състояние.

Самолетът с депортираните активисти кацна на летището в Атина малко преди 17.00 ч. българско време. Не се уточнява дали в него е бил българинът Васил Димитров. Вчера той беше посетен от българския консул в Израел. Тогава от пресслужбата на външно министерство съобщиха, че Димитров е в добро физическо и психическо състояние и е потвърдил желанието си да бъде екстрадиран от Израел.

Сред експулсираните днес е шведската екоактивистка Грета Тунберг. Световните медии публикуваха нейни снимки и на други от флотилията на летището в гръцката столица.

Самолетът беше посрещнат там от пропалестинска демонстрация.

Общо около 470 души са били на борда на повече от 40 цивилни лодки, когато флотилията „Глобал Сумуд“ беше прихваната от Израел миналата седмица. Сред задържаните са граждани на Литва, Австрия, Люксембург, Финландия, Дания, Словакия, Швейцария, Норвегия, Сърбия, Гърция, Италия, Франция, Германия и Съединените щати.

Паралелно с експулсирането на активистите в египетския курорт Шарл Ел-Шеих продължават преговорите по предложения от Доналд Тръмп мирен план за решаване на конфликта. По последна информация делегатите на преговарящите представители от страна на „Хамас“ и от Израел вече са пристигнали на летището.

Въпреки дипломатическите опити за решаване на конфликта военните действия не стихват. За последните 24 часа при израелски бомбардировки в ивицата Газа са били убити най-малко 21 палестинци, съобщи говорителят на гражданската защита в анклава Махмуд Басал, цитиран от Би Би Си. Само тази сутрин загиналите са седем, предаде палестинската агенция УАФА. Всичко това се случва в навечерието на втората годишнина от войната в Газа, която започна след терористичната атака срещу Южен Израел, организирана от „Хамас“ на 7 октомври 2023 г.