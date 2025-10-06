Министър Бачев се срещна с представител на ЮНЕСКО за последните стъпки по кандидатурата на Центъра ни за подводна археология

Министърът на културата Мариан Бачев проведе работна среща с проф. Роберт Домзал от Полша, който е председател на Научно-техническия консултативен орган на ЮНЕСКО – STAB. В срещата в Министерството на културата участваха и зам.-министър доц. д-р Тодор Чобанов и д-р Калин Димитров, подводен археолог от Центъра за подводна археология в Созопол и член на STAB.

Посещението е част от съвместната мисия на STAB и ИКОМОС, с участието на експерти от Полша, Великобритания и Мароко, във връзка с опазването и управлението на подводните артефакти по Черноморието и по-конкретно на обекта „Старинен град Несебър„, уточняват от Министерството на културата. По време на срещата стана ясно, че България е втората държава в света и първата в Европа, която ратифицира Конвенцията на ЮНЕСКО за опазване на подводното наследство.

Съвместната мисия е по препоръка на Комитета за световно наследство и е одобрена от Бюрото на Конвенцията за подводно наследство към ЮНЕСКО. Тя е една от последните стъпки по кандидатурата на Центъра за подводна археология, който очаква да получи статут от категория 2 под егидата на ЮНЕСКО, за да се превърне в регионален център за подводна археология за целия черноморски регион.

Проф. Домзал ни похвали, сравнявайки нашия Център за подводна археология в България с подобни подводни центрове в Задар (Хърватия) и Неапол (Италия), като определи нашия екип като най-добрия в региона ни.

В рамките на срещата бяха обсъдени и иновативни концепции за създаване на високотехнологичен и интерактивен музей, който да представя на широката публика богатството на подводното културно наследство. Това би привлякло множество туристи от цял свят и би допълнило популяризирането на Несебър и Созопол като центрове на подводната археология.