РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Полската Elemental Battery Metals получава 240 млн. евро за нов завод за стратегически метали

Полската Elemental Battery Metals получава 240 млн. евро за нов завод за стратегически метали

Полската компания Elemental Battery Metals получи грант от 1 милиард злоти (240 млн. евро) от правителството за изграждане на нов завод за рециклиране на батерии и електронни отпадъци в град Заверче. Средствата идват по програмата на Европейския съюз – TCTF, създадена за подкрепа на зеления преход след войната в Украйна.

Полската Elemental Battery Metals получава 240 млн. евро за нов завод за стратегически метали

Новият завод ще възстановява ценни и стратегически метали, използвани в енергетиката, автомобилната индустрия и отбраната, и ще създаде около 250 нови работни места. Това ще бъде най-големият център за производство на стратегически метали в региона и е признат от ЕС като проект от стратегическо значение.

Полската Elemental Battery Metals получава 240 млн. евро за нов завод за стратегически метали
Полската Elemental Battery Metals получава 240 млн. евро за нов завод за стратегически метали

Общата стойност на инвестицията е 3 милиарда злоти, като държавната помощ покрива около 35% от сумата. Според изпълнителния директор на компанията Мачей Дудзиц, проектът ще засили ролята на Полша като водеща страна в европейската верига за доставки на материали за батерии и ще помогне на континента да намали зависимостта си от внос на суровини.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Смятате ли, че КЗП успешно защитава потребителите от подвеждащи търговски практики и некоректно ценообразуване в магазините?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени