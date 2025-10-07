Полската Elemental Battery Metals получава 240 млн. евро за нов завод за стратегически метали

Полската компания Elemental Battery Metals получи грант от 1 милиард злоти (240 млн. евро) от правителството за изграждане на нов завод за рециклиране на батерии и електронни отпадъци в град Заверче. Средствата идват по програмата на Европейския съюз – TCTF, създадена за подкрепа на зеления преход след войната в Украйна.

Новият завод ще възстановява ценни и стратегически метали, използвани в енергетиката, автомобилната индустрия и отбраната, и ще създаде около 250 нови работни места. Това ще бъде най-големият център за производство на стратегически метали в региона и е признат от ЕС като проект от стратегическо значение.

Общата стойност на инвестицията е 3 милиарда злоти, като държавната помощ покрива около 35% от сумата. Според изпълнителния директор на компанията Мачей Дудзиц, проектът ще засили ролята на Полша като водеща страна в европейската верига за доставки на материали за батерии и ще помогне на континента да намали зависимостта си от внос на суровини.