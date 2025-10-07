Илон Мъск назначи бивш банкер от Morgan Stanley за нов финансов директор на xAI

Илон Мъск назначи бившия банкер от Morgan Stanley Антъни Армстронг за нов главен финансов директор на своята компания за изкуствен интелект xAI. Това е поредната стратегическа промяна в ръководния екип на предприемача, докато той засилва амбициите си в областта на изкуствения интелект.

Армстронг, който беше сред консултантите по придобиването на Twitter през 2022 г., през последните години се утвърди като един от най-близките финансови съветници на Мъск. Той ще ръководи финансовите операции както на xAI, така и на социалната мрежа X, съобщават запознати с въпроса източници.

Назначението идва в момент на сериозни промени в компаниите на Мъск. През юли главният изпълнителен директор на X Линда Якарино подаде оставка, а по-късно през лятото от xAI си тръгнаха и юрисконсултът Робърт Кийл, както и предишният финансов директор Майк Либераторе.

Според инвеститори, xAI подготвя нов кръг на финансиране, който може да оцени компанията на около 200 милиарда долара – почти двойно повече от последната ѝ оценка след сливането с X през март, когато обединената група беше оценена на 113 милиарда долара.

Освен че ще отговаря за финансовата стратегия на xAI, Армстронг ще трябва да стабилизира социалната мрежа X, която продължава да губи рекламодатели след промените в политиките за управление и контрол на съдържание.

Преди да се присъедини към Мъск, Армстронг е заемал поста ръководител на глобалните технологични сливания и придобивания в Morgan Stanley, като е участвал в екипа, финансирал сделката за 44 милиарда долара по придобиването на Twitter. Двамата са изградили близки професионални отношения по време на тази сделка.

Армстронг е работил и в администрацията на Доналд Тръмп като старши съветник в Офиса по управление на персонала, в рамките на инициативите на Мъск за намаляване на правителствените разходи („Doge“). Той напусна администрацията през лятото след разногласия с президента.

Новият финансов директор заменя Майк Либераторе, който напусна xAI след едва три месеца на поста и се присъедини към OpenAI, заради конфликт с вътрешния кръг на Мъск за корпоративната структура и финансовите цели. Армстронг ще поеме и част от функциите на Махмуд Реза Банки, главен изпълнителен директор на X, който също напусна по-малко от година след назначението си.

Четете още: Мъск стана първият човек с богатство от 500 млрд. долара