Участниците в Четвъртия форум на главните прокурори на Балканските държави, провеждащ се в София от 6 октомври, се обединиха около идеята за създаване на Постоянна балканска платформа, с която да се провеждат две срещи годишно, информират от държавното обвинение.

В заключителния документ, приет днес, участниците отбелязват, че са „за“ укрепване на съдебното сътрудничество, като при възможност могат да сключат споразумения и с „Евроджъст“ и с Европейската прокуратура за по-голяма ефикасност в борбата с престъпността.

Участниците са постигнали съгласие за обмяна на опит между прокуратурите в сфери като трафик на хора, корупция, киберпрестъпления, опазване на околната среда. Обединили са се около идеи за обучения със смесени прокурорски екипи по актуални казуси, сътрудничество в борбата с нелегалната миграция, организираната престъпност, злоупотребите с криптовалути, осъвременяване и синхронизиране на законодателството в страните от региона.

Припомняме, че форумът бе открит от изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов. Така, докато върховни съдии (бивши и настоящи), правни експерти и журналисти спорят дали Сарафов трябва да е на поста, той продължава да се изявява като спасител и защитник на правовата държава.